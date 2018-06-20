Жирков рассказал, каково ему был играть против Салаха в матче ЧМ-2018

Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал, каково ему было играть против нападающего сборной Египта Мохаммеда Салаха в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Против Мохаммеда Салаха было тяжело играть. Это игрок мирового уровня. Перед игрой против него Станислав Черчесов сказал пару слов: встречать в приём мяча. А так особо ничего», — рассказал Жирков после матча.

Ранее Черчесов рассказал, что перед матчем с Египтом у Жиркова были проблемы с голеностопом.