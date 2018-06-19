Черчесов: перед игрой у Жиркова были проблемы с голеностопом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что в преддверии матча с Египтом защитник команды Юрий Жирков имел проблемы с голеностопом.

«До матча у Юры была определённая боль в голеностопе, поэтому я и его заменил. Опять нога ныла. Ждём обследования Жиркова, надеемся, к следующему матчу мы его подготовим. Не хотелось бы терять в каждой игре по футболисту», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Ранее Черчесов рассказал, что является задачей-максимум для сборной России на ЧМ-2018.