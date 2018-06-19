Черчесов назвал задачу-максимум сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что является задачей-максимум для команды на чемпионате мира 2018 года.

«Если бы сегодня спросили, то прилететь в Новогорск, выспаться, проделать восстановительные процедуры, ещё раз выспаться. А потом уже в голову будут лезть правильные мысли», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что сборная России практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.