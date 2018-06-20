Моуринью поделился ожиданиями от матча Аргентина — Хорватия

Легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа турнира между сборными Аргентины и Хорватии.

«Хорватия — это команда с талантливыми опытными игроками, которые выступают за лучшие клубы мира. Не думаю, что в последние годы у них появилось следующее поколение, но у них всё ещё остаётся группа игроков, особенно в центре поля, которые являются одними из лучших в мире. Аргентина — это Аргентина, но считаю, что Хорватия способна дать ей бой», — заявил Моуринью RT.

Матч Аргентина — Хорватия состоится в Нижнем Новгороде 21 июня. Начало — в 21:00 мск.

Ранее Моуринью дал прогноз на результат матча группового этапа мундиаля между сборными Испании и Ирана.