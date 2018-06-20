Моуринью поделился ожиданиями от матча Испания — Иран на ЧМ-2018 по футболу

Легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, дал прогноз на результат матча группового этапа мундиаля между сборными Испании и Ирана.

«Во-первых, у Ирана есть очень опытный тренер, за спиной у которого не один чемпионат мира. Безусловно, Испания есть Испания. Я бы сказал, что команда, собранная из не попавших на мундиаль игроков «красной фурии», решала бы серьёзные задачи. Их потенциал невероятен. Поэтому я думаю, что подопечные Фернандо Йерро победят. Но я верю, что их соперники смогут создать им некоторые проблемы», — заявил Моуринью.

Ранее Моуринью подчеркнул, что студия RT — лучшая, в которой ему приходилось работать.