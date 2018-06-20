Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Иран — Испания

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Испании одержала победу над национальной командой Ирана со счётом 1:0.

На 53-й минуте форвард сборной Испании Диего Коста поразил ворота после ряда рикошетов. На 62-й минуте судья Андрес Кунья с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR) отменил взятие ворот со стороны полузащитника сборной Ирана Саида Эззатоллахи.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что в матче Иран — Испания судьи впервые в истории ЧМ отменили гол с помощью системы VAR.