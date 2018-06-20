Новости
На матче Иран — Испания установлен рекорд посещаемости «Казань Арены»
20 июня 2018, 23:13
На матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Ирана и Испании был установлен рекорд посещаемости стадиона «Казань Арена».
За игрой наблюдали 42 тыс. 778 зрителей. Этот показатель побил достижение казанского стадиона, установленное на матче Кубка конфедераций 2017 года между сборными России и Мексики (41 тыс. 585 зрителей).
Ранее сообщалось, что сборная Испании по футболу одержала минимальную победу над национальной командой Ирана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.
Испания обыграла Иран на ЧМ-2018 по футболу
20 июня 2018, 23:01
Главные околофутбольные события седьмого дня ЧМ-2018
20 июня 2018, 22:26
«Калинка-малинка» с акцентом, или Как шведы, поляки и бразильцы нашли общий язык
20 июня 2018, 20:31
Уругвай победил Саудовскую Аравию на ЧМ-2018 по футболу
20 июня 2018, 20:00
Рахимов о матче с Египтом, сильных сторонах сборной России и шансах на плей-офф ЧМ-2018
20 июня 2018, 19:42
Как Португалия обыграла Марокко на ЧМ-2018
20 июня 2018, 19:00
Футболисты сборной России ответили на вопросы журналистов
20 июня 2018, 18:35
Сборная России провела тренировку в Новогорске
20 июня 2018, 18:27
В Ростове-на-Дону болельщики поздравили Рагнара Сигурдссона с днём рождения
20 июня 2018, 18:02
Гол Роналду принёс Португалии победу в матче с Марокко на ЧМ-2018 по футболу
20 июня 2018, 16:50
Казань преобразили к чемпионату мира по футболу
20 июня 2018, 15:53
Что говорили российские парламентарии после матча со сборной Египта
20 июня 2018, 15:45
Анонс седьмого игрового дня
20 июня 2018, 14:40
Блаттер о фаворитах ЧМ-2018
20 июня 2018, 12:00
Как в России встретили победу сборной над Египтом на ЧМ-2018
20 июня 2018, 10:05
Как болельщики сборной России отмечали победу над Египтом на ЧМ-2018
20 июня 2018, 08:50
Как футболисты сборной России праздновали победу над Египтом на ЧМ-2018
20 июня 2018, 07:24
Самые яркие моменты шестого игрового дня ЧМ-2018 по футболу
20 июня 2018, 02:47
Итоги шестого дня ЧМ-2018
20 июня 2018, 02:42
Как Черчесов и Купер прокомментировали победу сборной России над Египтом
20 июня 2018, 02:03
Болельщики празднуют победу России над Египтом в центре Санкт-Петербурга
20 июня 2018, 01:31
Обзор околофутбольных событий шестого дня ЧМ-2018
20 июня 2018, 01:10
RT пообщался с болельщиками после победы России над Египтом
20 июня 2018, 00:48
Сборная России обыграла Египет на чемпионате мира по футболу
20 июня 2018, 00:26
В центре Москвы празднуют победу России над Египтом
20 июня 2018, 00:21
Как российская сборная удивила всех и уверенно обыграла Египет
20 июня 2018, 00:09
Болельщики празднуют победу сборной России в центре Москвы
19 июня 2018, 23:53
Болельщики ликуют на улицах во время игры Россия — Египет
19 июня 2018, 23:43
Болельщики покидают стадион после победы России в матче с Египтом
19 июня 2018, 23:04
В московской фан-зоне прошёл показ матча Россия — Египет
19 июня 2018, 23:03
Американские болельщики поделились впечатлениями от ЧМ-2018 в России
19 июня 2018, 22:34
Сборная России практически гарантировала себе выход из группы на ЧМ-2018
19 июня 2018, 22:28
Что происходит в России в шестой день ЧМ-2018
19 июня 2018, 22:14
Болельщики прибывают на стадион перед матчем Россия — Египет
19 июня 2018, 20:29
Сборная Сенегала обыграла Польшу в матче ЧМ-2018
19 июня 2018, 20:01
RT пообщался с болельщиками перед матчем Россия — Египет
19 июня 2018, 19:35
Сборная Англии провела пресс-конференцию по итогам своего первого матча на ЧМ-2018
19 июня 2018, 18:08
Япония обыграла Колумбию в матче ЧМ-2018
19 июня 2018, 16:58
Игнатьев о составе национальной сборной, командной игре и результате матча Россия — Египет
19 июня 2018, 16:39
Сборная Англии по футболу провела тренировку в Зеленогорске
19 июня 2018, 16:23