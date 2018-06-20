На матче Иран — Испания установлен рекорд посещаемости «Казань Арены»

На матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Ирана и Испании был установлен рекорд посещаемости стадиона «Казань Арена».

За игрой наблюдали 42 тыс. 778 зрителей. Этот показатель побил достижение казанского стадиона, установленное на матче Кубка конфедераций 2017 года между сборными России и Мексики (41 тыс. 585 зрителей).

Ранее сообщалось, что сборная Испании по футболу одержала минимальную победу над национальной командой Ирана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.