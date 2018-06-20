Испания с минимальным счётом победила Иран в матче ЧМ-2018

Сборная Испании по футболу одержала минимальную победу над национальной командой Ирана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 1:0.

В составе сборной Испании отличился Диего Коста (53-я минута), для которого этот гол стал третьим на ЧМ-2018.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Испании набрала четыре очка после двух туров и теперь делит первое место в группе B с командой Португалии. Иран с тремя очками занимает третье место.

Ранее сообщалось, что в матче Иран — Испания судьи впервые в истории ЧМ отменили гол с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR).