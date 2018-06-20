Кокорин призвал Роналду «заиметь совесть» на ЧМ-2018

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился к форварду сборной Португалии Криштиану Роналду после его четвёртого гола на чемпионате мира 2018 года в России.

«Роналду, совесть имей! Дай Черышеву и Дзюбе догнать тебя», — написал Кокорин в своём Instagram.

Полузащитник сборной России Денис Черышев имеет в своём активе три забитых мяча на ЧМ-2018, нападающий Артём Дзюба — два.

Ранее главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш сравнил нападающего Криштиану Роналду с хорошим портвейном после матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Марокко.