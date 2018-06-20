Тренер Сантуш сравнил Роналду с хорошим портвейном

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш сравнил нападающего Криштиану Роналду с хорошим портвейном после матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Марокко.

«Роналду — как хороший портвейн. С возрастом он становится только лучше, развивает свои сильные качества. Он знает себя и знает, как следует совершенствоваться», — сказал Сантуш на пресс-конференции.

Он также отметил, что Роналду в сборной Португалии отлично дополняют его партнёры.

«Криштиану в хорошей форме, и с ним вся команда получает преимущество. При этом Роналду не играет в одиночку, у него есть партнёры, которые помогают», — добавил Сантуш.

Ранее Сантуш подвёл итоги матча Португалия — Марокко.