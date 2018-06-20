Сантуш подвёл итоги матча Португалия — Марокко

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш прокомментировал результат матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Марокко.

«У Марокко потрясающая команда. Но у нас есть классные быстрые футболисты. Мы хорошо начали игру, потом оказывали на соперника давление. Вообще, игра была сложная. Команда теряла мяч, потерялась под прессингом. Мы сегодня бегали за соперниками, лёгких не хватало. Нужно было что-то менять, перевести игру в центр поля», — заявил Сантуш на пресс-конференции.

Он также посетовал на количество брака в действиях португальских футболистов.

«Игра получилась похожей на матч с Испанией. Было много высоких передач с нашей стороны, которые не имели адресата, много потерь. Возможно, волнение сказалось. Нужно было больше создавать впереди, больше владеть мячом», — сказал Сантуш.

Тренер призвал свою команду готовиться к матчу заключительного тура группового этапа с командой Ирана, которая сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Ранее главный тренер сборной Марокко по футболу Эрве Ренар сказал, что защитник сборной Португалии нарушал правила во время гола нападающего Криштиану Роналду, который стал решающим в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.