Первый канал поблагодарил Слуцкого за работу на ЧМ-2018 по футболу

Первый канал поблагодарил тренера голландского «Витесса» Леонида Слуцкого за работу в качестве комментатора на матчах чемпионата мира 2018 года по футболу.

В пресс-службе сообщили, что пары комментаторов на матчах ЧМ разделяются на профессиональных журналистов и приглашённых экспертов, среди которых «большие спортивные звёзды».

«Мы вынуждены подстраиваться под их график и благодарны за то, что они находят возможность с нами сотрудничать. Поэтому Леонид Слуцкий, например, в качестве эксперта работал на пяти матчах и заранее сообщил, что занят с 21 июня», — цитирует представителя пресс-службы канала РИА Новости.

Слуцкий работал на пяти матчах первенства мира, в том числе и на матче открытия между сборными России и Саудовской Аравии.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал, почему он больше не будет комментировать матчи чемпионата мира 2018 года на Первом канале.