Слуцкий объяснил причины завершения работы на Первом канале во время ЧМ-2018 по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий рассказал, почему он больше не будет комментировать матчи чемпионата мира 2018 года на Первом канале.

«Мой контракт с Первым каналом изначально был рассчитан до 20 июня, 21 июня улетаю в «Витесс», 22—23-го у нас уже будут тесты, а 24 июня я приступаю к работе в новом клубе», — приводит слова Слуцкого ТАСС.

Специалист поблагодарил телезрителей и Первый канал за возможность освещения чемпионата мира. Он отметил, что «старался максимально качественно делать свою неосновную работу».

Ранее сообщалось, что Слуцкий перестанет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале.