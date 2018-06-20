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Суарес стал лучшим игроком матча Уругвай — Саудовская Аравия
20 июня 2018, 20:20
/ Reuters
Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Саудовской Аравии.
Суарес провёл свой сотый матч в футболке национальной команды Уругвая и стал автором единственного гола в матче.
Ранее сборная Уругвая по футболу обыграла национальную команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.
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