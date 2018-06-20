Суарес стал лучшим игроком матча Уругвай — Саудовская Аравия

Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Саудовской Аравии.

Суарес провёл свой сотый матч в футболке национальной команды Уругвая и стал автором единственного гола в матче.

Ранее сборная Уругвая по футболу обыграла национальную команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.