Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Уругвай — Саудовская Аравия

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Уругвая одержала победу над национальной командой Саудовской Аравии со счётом 1:0.

Единственный гол был забит Луисом Суаресом после подачи Карлоса Санчеса с углового на 23-й минуте.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что ничья в матче с Уругваем позволит сборной России по футболу занять первое место в группе на ЧМ-2018.