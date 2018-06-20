Дмитрий Черышев прокомментировал матч Россия — Египет

Тренер, отец футболиста Дениса Черышева Дмитрий в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал матч Россия — Египет.

«Очень радовался всем голам нашей сборной, ну и конечно, голу Дениса. С сыном пообщался только сегодня утром», — заявил он.

По его словам, игроки национальной сборной, наверное, ещё не до конца осознают, что сделали.

Черышев-старший также призвал и футболистов, и тренерский штаб не расслабляться, поскольку дальше будет труднее, будут новые соперники.

Со своей стороны, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с kp.ru отметил, что в плей-офф сборная России может попасть на Испанию или Португалию.

«Обе сильные дружины. Испанцы коллективно очень мощно играют, а у португальцев Криштиану Роналду может один игру сделать», — сказал он.

Ранее полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал победу над сборной Египта.