Роналду: нужно занять первое место в группе

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказал своё мнение по поводу матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Марокко.

«Самое главное — победа. Мы зарабатали три очка. Если бы проиграли, могли бы ухудшить свою ситуацию. Знали, что Марокко будет идти вперёд, но мне удалось забить», — сказал Роналду на пресс-конференции.

Он также рассчитывает, что команда займёт первое место в группе B. В заключительном туре Португалия сыграет с Ираном.

«Самое главное — продолжать свою работу. Мы почти прошли в плей-офф. Дальше будем смотреть. Нужно занять в группе первое место», — заявил Роналду.

Ранее форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Марокко.