Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Португалия — Марокко

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Марокко.

Роналду стал автором единственного гола в матче с марокканцами. Для него это вторая подобная награда на турнире. В матче первого тура с Испанией он также был признан лучшим игроком.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии одержала минимальную победу над национальной командой Марокко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.