Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Португалия — Марокко

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Португалии одержала победу над национальной командой Марокко со счётом 1:0.

Победу португальской сборной принёс гол Криштиану Роналду на 4-й минуте, поразившего ворота ударом головой после подачи Жуана Моутинью.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что лучшим игроком матча Португалия — Марокко стал Криштиану Роналду.