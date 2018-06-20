Роскомнадзор проверил данные о шести радиочастотных помехах в городах ЧМ-2018 за сутки

Роскомнадзор проверил данные о шести помехах радиоэлектронной связи за сутки на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Запросы поступили из городов, где 19 июня проходили матчи, — Москвы, Санкт-Петербурга и Саранска, а также из Ростова-на-Дону.

Ведомство изучило информацию, касавшуюся стадионов «Санкт-Петербург», «Нижний Новгород», фан-зоны на Конюшенной площади в Петербурге, Фестиваля болельщиков на Театральной площади Ростова-на-Дону.

В некоторых случаях наличие помех не подтвердилось. Обработанные данные направлены в оргкомитет ЧМ-2018 для принятия мер.

Ранее Роскомнадзор заявил об устранении девяти источников помех радиосистем на стадионах ЧМ-2018.

Также ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Роскомнадзор заблокировал 99 сайтов с незаконными спортивными трансляциями.