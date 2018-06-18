Роскомнадзор заявил об устранении девяти источников помех радиосистем на стадионах ЧМ-2018

Роскомнадзор заявил об устранении девяти источников помех радиоэлектронной связи на стадионах чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщают «Известия».

Непосредственно до начала матчей на различных аренах представители ведомства вместе с радиочастотной службой отработали 20 заявок на выявление помех. В десяти случаях данные подтвердились, и помехи были устранены.

Мероприятия проводились с использованием стационарных и мобильных комплексов радиоконтроля и специальных средств измерений.

В частности, речь идёт о стадионах «Лужники», «Нижний Новгород», «Калининград».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Роскомнадзор заблокировал 99 сайтов с незаконными спортивными трансляциями.