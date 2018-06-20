Матвиенко рассказала о положительной реакции иностранных болельщиков на ЧМ-2018 в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о положительной реакции иностранных болельщиков на проведение чемпионата мира 2018 года по футболу в России.

«Зарубежные болельщики знакомятся с русской культурой, нашей кухней, они в восторге. И говорят: «Не будем больше верить своим СМИ, потому что они врали, представляли какие-то страшилки о России», — приводит слова Матвиенко РИА Новости.

Спикер подчеркнула, что зарубежные гости отмечают безопасность в России и гостеприимность местных жителей. Она также отметила, что города, в которых проводятся матчи ЧМ, получили современную инфраструктуру.

«Построены новые дороги, аэропорты, 11 городов России получили серьёзный стимул для дальнейшего развития», — заключила Матвиенко.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, в каком случае лидеры западных стран приедут в Россию на чемпионат мира 2018 года по футболу.