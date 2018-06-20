Матвиенко сказала, в каком случае лидеры западных стран приедут в Россию на ЧМ-2018

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, в каком случае лидеры западных стран приедут в Россию на чемпионат мира 2018 года по футболу.

«Хочу посмотреть на руководителей Германии, Франции, Великобритании, посмеет ли кто-то из них не приехать в Россию, если их команды выйдут в финал. Их просто не поймут дома», — приводит слова Матвиенко РИА Новости.

Она также отреагировала на призывы к бойкоту и прогнозы об отсутствии гостей и болельщиков на ЧМ-2018.

«Мы видим, сколько уважаемых VIP, политиков, общественных деятелей прибыли в Россию», — подчеркнула Матвиенко.

По её мнению, ЧМ способствует налаживанию политического диалога на самом высоком уровне.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко начала заседание верхней палаты парламента с поздравления в адрес сборной России по футболу, которая накануне обыграла национальную команду Египта со счётом 3:1.