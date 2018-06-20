Матвиенко поздравила футболистов сборной России с победой над Египтом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко начала заседание верхней палаты парламента с поздравления в адрес сборной России по футболу, которая накануне обыграла национальную команду Египта со счётом 3:1.

«Наша команда по футболу одержала две такие потрясающие победы — это огромная радость для всех нас, тем более что мы такого успеха не ожидали. Дома и стены помогают, и, конечно же, многомиллионная армия россиян. Давайте пожелаем нашим футболистам успеха на чемпионате, мы будем так же горячо болеть», — приводит слова Матвиенко РИА Новости.

Отмечается, что её слова были встречены аплодисментами сенаторов.

Ранее Дегтярёв призвал поблагодарить Черчесова за хорошую игру сборной России.