Дегтярёв: Черчесову надо сказать спасибо за такую игру сборной России

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв дал оценку игре сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года.

«Матч оставил двоякие чувства: большой общей радости и переживаний за игру отдельных игроков. Главный тренер подготовил и настроил команду, ребята поймали кураж. Это самое главное. Даже мастерство не так важно, как психологический настрой и желание играть», — приводит слова Дегтярёва РИА Новости.

Депутат отметил игру Александра Самедова и Артёма Дзюбы, однако остался разочарован действиями Фёдора Смолова, который, по его мнению, «растранжирил пару моментов».

«Станиславу Черчесову и тренерскому штабу нужно сказать спасибо: за игру, за команду, за физическую и психологическую подготовку игроков», — добавил Дегтярёв.

Ранее Газзаев заявил, что сборная России по футболу решила задачу-минимум на ЧМ-2018.