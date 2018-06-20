Министр спорта Египта опроверг информацию об отставке тренера сборной страны по футболу Купера

Министр по делам молодёжи и спорта Египта Ашраф Субхи прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной страны по футболу Эктор Купер будет отправлен в отставку после чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Экстра ньюс».

Субхи заявил, что турнир ещё продолжается, и призвал не предвосхищать события.

Ранее СМИ сообщили, что Купер будет уволен с должности главного тренера сборной Египта.