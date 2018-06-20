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Фан-зону в Москве во время матча Россия — Египет на ЧМ-2018 по футболу посетило более 80 тысяч человек
20 июня 2018, 13:32
Фестиваль болельщиков в Москве во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года посетило более 80 тыс. человек.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы столичного Департамента региональной безопасности Владимира Черникова.
«Фан-зона была переполнена — более 80 тыс. человек её посетило вчера. Благодаря чёткой работе всех структур всё закончилось хорошо», — заявил Черников.
Ранее сообщалось, что Дом болельщика ЧМ-2018 заработал в Сочи.
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