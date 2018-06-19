Дом болельщика ЧМ-2018 заработал в Сочи

Дом болельщика «Матрёшка» заработал в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года в Сочи, сообщает «Юга.ру».

Он находится в летнем театре парка имени Фрунзе.

«Сочи стал четвёртым по счёту городом, открывшим такую площадку, как Дом болельщика, после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани», — заявила заместитель главы города Ирина Романец.

По её словам, подготовлена интересная культурная программа. Кроме того, можно посмотреть матчи на экранах с высоким разрешением.

Ранее телеканал «360» сообщал, что около 25 тыс. человек посетили Фестиваль болельщиков в Сочи в первый день ЧМ-2018.