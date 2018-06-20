Песков рассказал о реакции Путина на победу сборной России в матче ЧМ-2018 по футболу с Египтом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин отреагировал на победу сборной страны в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с национальной командой Египта.

«К сожалению, сам матч Путин не смотрел. Так получилось, в этот час он летел из Минска в Москву, находился в самолёте», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что Путину доложили о результатах матча, как только тот спустился с трапа.

«Отреагировал он, как и вся наша страна, весьма позитивно. Это очень дорогая для всех нас победа, очень радостная, поэтому, конечно, президент тоже был рад», — подчеркнул Песков.

Ранее бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что успех сборной России важен для всего мундиаля.