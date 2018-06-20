Блаттер: успех сборной России важен для всего ЧМ-2018

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в эксклюзивном интервью RT назвал положительным моментом для чемпионата мира 2018 года, что Россия показала такой хороший старт на турнире.

«Это было лучшее начало из тех, что я видел. Это мой 11-й чемпионат мира. В 10 из них я принимал активное участие, на этом присутствую в качестве гостя. Первый матч страны-хозяйки всегда очень важен, второй ещё больше. Теперь всё прошло, и это успех для всего мундиаля», — сказал Блаттер.

Ранее он заявил, что после победы сборной России над Египтом было невозможно спать до четырёх часов утра.