Блаттер: после победы сборной России до четырёх часов утра спать было невозможно

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в эксклюзивном интервью RT прокомментировал победу сборной России над национальной командой Египта в рамках группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«После победы сборной России до четырёх часов утра спать было невозможно, но после этого стало хорошо. Замечательно наблюдать за второй победой российской команды, которая квалифицировалась в следующий раунд. Теперь всё понятно», — сказал Блаттер.

Ранее Тягачёв поделился впечатлениями от матча Россия — Египет на ЧМ-2018.