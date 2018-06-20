Волонтёр исполнил гимн Швеции на тренировке сборной страны по футболу

Волонтёр чемпионата мира в России по громкой связи исполнил гимн Швеции во время тренировки сборной этой страны.

Об этом сообщает официальный Twitter мундиаля.

Игроки шведской национальной команды поблагодарили волонтёра аплодисментами.

Сборная Швеции🇸🇪 спокойно себе тренировалась, когда российский волонтер по громкой связи спел шведский гимн.



Спасибо за поддержку, парень! Заслуженные аплодисменты от игроков 👏🔝#SWE#ЧМ2018pic.twitter.com/aOhETZizjM — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 20 июня 2018 г.

В первом матче группового этапа шведы обыграли Южную Корею со счётом 1:0. В настоящий момент они готовятся к игре с Германией.

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