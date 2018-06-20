Ростовчане поздравили футболиста сборной Исландии Сигурдссона с днём рождения многотысячным флешмобом

Ростовчане подготовили флешмоб в честь дня рождения защитника футбольного клуба «Ростов» и сборной Исландии Рагнара Сигурдссона.

Перед началом трансляции матча между сборными России и Египта 19 июня болельщики исполнили хаку — боевой клич викингов, которым исландские фанаты прославились на чемпионате Европы 2016 года. Под удары барабанов болельщики вскидывали руки над головой, хлопали в ладоши и дружно выдыхали: «Ху».

Сигурдссон, которому исполнилось 32 года, играет за «Ростов» с января 2018-го.

Ранее сообщалось, что Матвиенко поздравила футболистов сборной России с победой над Египтом.