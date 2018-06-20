Футболист сборной России Кутепов: передаю большой привет тем, кто в нас не верил

Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов поделился эмоциями от победы команды над сборной Египта в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«Мы сделали это! Поздравляю всю нашу страну и передаю большой привет всем тем, кто в нас не верил. Вперёд, Россия», — написал Кутепов в Instagram.

Последний матч группового этапа россияне проведут с Уругваем 25 июня в Самаре.

Ранее сообщалось, что немецкие СМИ извинились перед сборной России по футболу за негативный прогноз.