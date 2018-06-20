Ургант: «Усы надежды» работают!

Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал победу сборной России по футболу над национальной командой Египта в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«Всех с победой! «Усы надежды» работают!» — написал Ургант в Instagram.

Перед стартом мирового первенства ведущий программы «Вечерний Ургант» запустил флешмоб «Усы надежды» в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Ранее сообщалось, что немецкие СМИ извинились перед сборной России по футболу за негативный прогноз.