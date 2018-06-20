Капитан сборной Египта по футболу извинился за поражение от России

Капитан сборной Египта по футболу голкипер Эссам Эль-Хадари, который провёл оба матча на групповом этапе чемпионата мира в запасе, извинился за выступления команды.

«Мы хотели бы извиниться перед египетским народом за поражение. В футболе удача иногда на твоей стороне, иногда — нет, но, конечно, ни один игрок и ни один тренер не хочет проигрывать», — приводит слова Эль-Хадари beIN Sports.

Он отметил, что египетская команда хотела победить, так как это был единственный шанс попасть в плей-офф мундиаля. Он подчеркнул, что футболисты старались изо всех сил.

«После 28 лет неучастия в ЧМ мы рассчитывали выступить лучше, поэтому я приношу извинения всем египетским болельщикам», — добавил Эль-Хадари.

Ранее сообщалось, что сборная России вернулась в Москву из Петербурга после матча с Египтом.