В Мексике предполагают, что местные болельщики потратят около $4 млрд за время ЧМ-2018

Мексиканские любители футбола потратят около $4 млрд за время чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Noticias MVS .

Отмечается, что около 58% жителей страны с населением в 128 миллионов человек интересуется ходом ЧМ-2018, а примерно 45 тысяч мексиканцев отправились в Россию, чтобы поддержать свою национальную команду.

На поездку каждый из них, по оценкам экспертов, потратит не менее $6 тыс.

Ранее полузащитник сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес заявил, что Россия здорово подготовилась к проведению ЧМ.