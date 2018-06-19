Мексиканец Маркес: Россия очень здорово подготовилась к мундиалю

Защитник сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес поделился эмоциями от поддержки команды во время матча с национальной командой Германии, который прошёл на стадионе «Лужники».

«Немалую роль в победе над Германией сыграла поддержка болельщиков — в «Лужниках» мы чувствовали себя как дома», — приводит слова Маркеса «Газета.Ru».

Футболист отметил, что его команда хорошо подготовилась к матчу с Германией. По его словам, у неё получилось построить игру так, чтобы не только успешно защищаться, но и постоянно наносить ущерб обороне соперника.

«Кроме того, матч проходил в блестящих условиях. Если сравнивать с Кубком конфедераций, в России всё стало более организованно, у городов теперь более привлекательный вид. На мой взгляд, вы очень здорово подготовились к мундиалю», — подчеркнул Маркес.

Ранее сообщалось, что Маркес стал третьим футболистом в истории, принявшим участие в пяти чемпионатах мира.