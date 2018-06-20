Сборная России вылетела в Москву после победы над Египтом в матче ЧМ-2018

Футболисты и тренерский штаб сборной России вылетели из Санкт-Петербурга в Москву после матча с командой Египта на групповой стадии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Этом сообщает пресс-служба сборной.

Матч Россия — Египет прошёл на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

Следующий матч команда проведёт 25 июня в Самара против Уругвая.

Ранее сообщалось, что матч ЧМ-2018 Россия — Египет посетилиболее 64 тысяч зрителей.