Матч ЧМ-2018 Россия — Египет посетили более 64 тысяч зрителей

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Египта посетили 64 468 болельщиков.

Об этом сообщает корреспондент RT с места событий.

Встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.