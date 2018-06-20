Дзюба рассказал об атмосфере на матче ЧМ-2018 Россия — Египет

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился впечатлениями от поддержки болельщиков во время матча чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Египта.

«Мы дома! Мы — счастливые люди! 23 счастливчика, которые всё преодолели, попали в сборную и победили!», — заявил Дзюба.

Ранее сообщалось, что матч ЧМ-2018 Россия — Египет посетили более 64 тысяч зрителей.