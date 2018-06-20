Дзюба ответил на вопрос, как сборной России удалось преобразиться на ЧМ-2018

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба ответил на вопрос, как команде удалось преобразиться на чемпионате мира 2018 года.

«Есть товарищеские матчи. Тренер не любит это слово. В общем, есть контрольные игры, а есть официальные. В первых всё только нарабатывается. А нас готовили выйти на пик формы к турниру, а не к товарищеским играм», — рассказал Дзюба после матча.

Перед стартом домашнего чемпионата мира безвыигрышная серия сборной России достигла семи матчей. В контрольных играх команда уступила Австрии, Франции, Бразилии и Аргентине, а также сыграла вничью с Испанией, Ираном и Турцией.

Уже на турнире россияне со счётом 5:0 обыграли Саудовскую Аравию и со счётом 3:1 — Египет.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов покинул послематчевую пресс-конференцию под аплодисменты журналистов.