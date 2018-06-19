Черчесов покинул послематчевую пресс-конференцию под аплодисменты журналистов

Журналисты устроили овацию главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову по окончании пресс-конференции после матча с Египтом.

Представители СМИ проводили наставника российской команды аплодисментами после окончания пресс-конференции.

«Жидкие, непродолжительные, но всё равно приятные», — ответил Черчесов.

Ранее наставник рассказал, чем его порадовала сборная России в матче с Египтом.