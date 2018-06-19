Черчесов рассказал, чем его порадовала сборная России в матче ЧМ-2018 с Египтом

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чем в матче с Египтом его порадовали подопечные.

«Мы готовились, разобрали игру Египта по мелочам. Чемпионат мира — это одно, а контрольные матчи — другое. Моя команда порадовала меня тактической дисциплиной», — рассказал Черчесов на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что сборная России практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.