Самедов: с первым голом где-то повезло, но Россия играла лучше

Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал победу над командой Египта в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Конечно же, мы счастливы! Я ждал этого момента 32 года. Мы контролировали всю игру. Да, с первым голом где-то повезло, но Россия играла лучше», — заявил Самедов после матча.

Он также рассказал, как сборной России удалось сдержать египетского форварда Мохаммеда Салаха.

«Он топ-игрок, но все вместе мы его сдержали. Юра Жирков хорошо оборонялся против него, как и вся команда. Плюс Салах не возвращался в оборону, и мы пользовались этим при наших атаках», — добавил футболист.

Ранее главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал состояние Салаха в матче с Россией на ЧМ-2018.