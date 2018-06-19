Тренер сборной Египта Купер прокомментировал состояние Салаха в матче с Россией на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер высказал мнение о состоянии форварда Мохаммеда Салаха в матче с Россией на чемпионате мира по футболу.

«Никто не может отрицать значение Салаха для сборной. Что бы было, если бы он был в лучшей форме... Он бы посвятил всего себя команде. Он сегодня старался и провёл все 90 минут на поле, но дело не только в нём. Нам нужно было, чтобы играли десять других игроков. Однако я сегодня горд тем, как мы выглядели, не хочу упрекать команду», — заявил Купер на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что сборная России практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.