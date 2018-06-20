В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная России одержала победу над национальной командой Египта со счётом 3:1.

Не 47-й минуте встречи счёт открыл защитник и капитан сборной Египта Ахмед Фатхи, срезавший мяч в ворота своей команды. Денис Черышев удвоил преимущество россиян на 62-й минуте, в касание пробив после паса Марио Фернандеса. Спустя три минуты Артём Дзюба после паса Ильи Кутепова обыграл защитников и пробил в ближний угол ворот египетской команды. На 73-й минуте на нарушение на Мохаммеде Салахе был назначен пенальти, который он же и реализовал. Судья назначил 11-метровый при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Россия — Египет

Ранее сообщалось, что матч ЧМ-2018 Россия — Египет посетили более 64 тысяч зрителей.