Черчесов рассказал, почему Дзюба заменил Смолова в стартовом составе сборной в матче с Египтом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в стартовом составе на матч с Египтом оказался Артём Дзюба, а не Фёдор Смолов.

«Что касается Артёма, мы знали, против кого будем играть, соперника изучили после жеребьёвки. С невысокими защитниками должен играть фактурный нападающий. Дело не в первом матче. Мы планировали, что в тактическом плане он больше подходит для игры с Египтом. Что планировали, то и сработало. У нас нет основных и запасных. Есть стартовый состав, скамейка у нас живая. Все поддерживают. Неслучайно у нас две победы. В коллективе всё нормально, каждый играет свою роль», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что сборная России практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.