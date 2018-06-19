Купер назвал Салаха источником вдохновения для сборной Египта

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер, отвечая на вопрос о травме Мохаммеда Салаха, назвал форварда источником вдохновения для команды.

«Он жизненно важный игрок, он символ, источник вдохновения. Мы были обеспокоены и надеялись, что он восстановится побыстрее. Но травма случилась, мы не могли её предотвратить, переживать из-за этого было уже поздно. Старались, чтобы он пришёл в себя как можно быстрее, помогали ему, но... Возможно дело лишь в том, что он тренировался отдельно», — заявил Купер на пресс-конференции.

Ранее специалист рассказал, был ли Салах на 100% готов к игре с Россией на ЧМ-2018.