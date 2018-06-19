Тренер сборной Египта Купер ответил, был ли Салах на 100% готов к игре с Россией на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер ответил на вопрос, был ли нападающий Мохаммед Салах полностью готов к матчу с командой России на чемпионате мира 2018 года.

«Нужно изучить медицинскую сторону дела, чтобы ответить на этот вопрос. Ему не удалось готовиться с нами, большую часть времени он работал индивидуально. Возможно, ему не хватило совместной контактной работы, но он сегодня выглядел достойно и показал, что был в форме. Это очевидно, разве вы не согласны с этим?» — заявил Купер на пресс-конференции.

Ранее Купер выразил мнение, что сборной России не удастся далеко пройти в турнирной сетке на ЧМ-2018.